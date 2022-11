Qatar 2022: ecco quanto guadagneranno le Nazionali dai Mondiali

La Fifa ha messo a disposizione un montepremi complessivo di 440 milioni di dollari per tutte le federazioni qualificate a Qatar 2022.

Il Mondiale in Qatar non porterà soldi solamente i club che hanno perso i loro tesserati, ma anche alle Nazionali. La Fifa ha già messo a disposizione 1,5 milioni di dollari per ogni Nazione per fronteggiare le spese di preparazione in Qatar 2022, in più un montepremi complessivo da 440 milioni per le nazionali che ci parteciperanno. Calcio&Finanza ha ricostruito a quanto ammonteranno i premi per le varie compagini.

Qatar 2022: quanto guadagna ogni nazionale

Il percorso nel Mondiale potrà portare da un minimo di 9 milioni di dollari a un massimo di 42 milioni, in caso di vittoria finale. Il premio minimo infatti è di 9 milioni di euro in caso di eliminazione alla fase a gironi, nel caso di passaggio turno si riceverà un bonus qualificazione di 10,5 milioni. In caso di uscita agli ottavi il premio sarà di 13 milioni, invece ai quarti di 17. I premi “succosi” arrivano nei primi quattro posti della competizione. Il quarto posto ha un premio di 25 milioni, il terzo 27, il secondo di 30 mentre il vincitore avrà come premio massimo 42 milioni di dollari. Da aggiungere ai veri premi ci sarà anche il milione e mezzo anticipato dalla Fifa per la preparazione.