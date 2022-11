Qatar 2022, calendario delle gare dell’Argentina

C’è grande attesa per vedere all’opera la Nazionale del ct Scaloni, che arriva con un grande carico di aspettative vista l’enorme qualità di cui dispone. Non solo Lionel Messi, ma anche Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Paulo Dybala, parlando di giocatori che militano in Serie A (da cui vanno depennati gli infortunati Nico Gonzalez e Joaquin Correa), senza dimenticare Julian Alvarez del Manchester City.

Si sono qualificati senza perdere una partita e l’unica sconfitta risale al 2019 in Copa America contro i loro grandi rivali del Brasile. Nonostante il formidabile attacco, in realtà la forza dell’Argentina è la difesa: ha subito solo due gol nelle ultime 15 partite. L’Argentina ha difensori duri come Lisandro Martinez del Manchester United e Cristian Romero del Tottenham, oltre all’ex giocatore del Man City Nicolas Otamendi. Non vincono la Coppa del Mondo dal 1986. Dovrebbero essere la prima squadra nel Gruppo C.