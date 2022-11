Osimhen: «Voglio diventare capocannoniere, ma non metterei mai me stesso davanti alla squadra»

A Dazn: «Elmas mi ha dato una grande palla. Sono contento non tanto per il gol ma per il contributo collettivo che stiamo dando tutti».

Al termine di Napoli-Udinese 3-2, ai microfoni di Dazn l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen.

Allo stadio i tifosi del Napoli cantavano “la capolista se ne va”. Mai come ora l’obiettivo è lo scudetto?

«Sono molto felice per questa partita, è stata una partita intensa. Il loro ritorno in gara nella ripresa ci ha messi in difficoltà ma sappiamo che nessuna partita è facile. La cosa più importante sono i 3 punti e continuare a vincere».

E’ il tuo secondo gol consecutivo di testa, la maschera non crea problemi, anzi.

«Elmas mi ha dato una grande palla. Sono contento non tanto per il gol ma per il contributo collettivo che stiamo dando come squadra, per il contributo che posso dare alla squadra con i gol».

Vorresti vincere il titolo di capocannoniere? Osimhen risponde:

«Voglio vincere il trofeo con questa squadra, certo se dovessi vincere la classifica capocannonieri sono felice, ma non metterei mai me stesso davanti al concetto di squadra».

Questa pausa può essere un problema per te, fisicamente?

«Spero che i miei compagni al Mondiale facciano un buon torneo, non è un problema, ora faremo qualche giorno di riposo e poi torneremo pronti per ripartire».