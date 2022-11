Ochoa mitico, para il rigore a Lewandowski (rigore che non c’era) – VIDEO

Partita orrenda ravvivata dal portiere che ammiriamo a ogni Mondiale. A Qatar 2022 distribuiscono i rigori a pioggia, senza una logica

Mitico Ochoa il portiere messicano che ammiriamo ogni quattro anni, solo ai Mondiali. Il portiere messicano ha parato un rigore a Lewandowski. Ennesimo rigore fantasma, ma evidentemente a questi Mondiali hanno inventato che se si tocca l’avversario è rigore. In una delle partite che si candida a essere la più brutta del Mondiale – Polonia-Messico – ci ha pensato Ochoa e svegliare gli spettatori. Lewandowski – un fantasma per tutta la partita, come Zielinski del resto – ha calciato alla sinistra del portiere messicano che si è disteso e ha respinto. L’arbitro non se l’è sentita di farlo ripetere. Già non c’era il rigore, farlo ripetere sarebbe stato un attentato al calcio. Anche se a Qatar 2022 di attentati al calcio ce ne sono tre o quattro al giorno.

Si è sullo 0-0 al 64esimo. Lozano, al contrario di Zielinski, sta giocando.