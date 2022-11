Mourinho: «Era importante passare il turno, ma arrivano gli squali»

Il tecnico della Roma a Sky: «Dobbiamo rispettare di più Vina, in casa c’è troppo rumore nello stadio che non aiuta. Lui è esemplare nell’atteggiamento»

Dopo la grande rimonta e la vittoria contro il Ludogorets per 3-1, che consente alla Roma di conquistare secondo posto del girone di Europa League e conseguenti playoff, il tecnico giallorosso, José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky

Come ha cambiato la squadra nella ripresa?

“Partita difficile, loro sanno giocare e hanno creatività e velocità per fare quello che hanno fatto sul primo gol o a casa loro. Nel secondo tempo abbiamo rischiato tutto, siamo entrati con un atteggiamento diverso. Nicolò ci ha aiutato tanto, è diverso da Tammy e Belotti. Il gol è arrivato, ma dobbiamo giocare meglio, ora ci sono squadre di Champions ma era importante passare il girone per una questione di orgoglio. Ora arrivano gli squali”.

Atteggiamento positivo

“Sono tutti intoccabili. Una cosa mi dispiace: dobbiamo rispettare di più Vina, in casa c’è troppo rumore nello stadio che non aiuta. Lui è esemplare nell’atteggiamento. Volpato e Pellegrini hanno creatività. Il prossimo step di Volpato sarà poter giocare quando la squadra deve difendere, e questo non l’ha imparato. Ha la mia fiducia, ma senza palla è dura”.