Messi si allena da solo, ma l’Argentina assicura che sarà in campo al Mondiale

Sta seguendo un piano specifico che possa consentirgli di essere al 100% alla prima partita in Qatar, contro l’Arabia Saudita. In Argentina però è allarme

In Argentina è scattato l’allarme Messi. E’ il secondo allenamento della Nazionale che la Pulce lavora separato dal resto del gruppo. Oggi ha svolto lavoro in palestra. La Federazione Argentina, tuttavia, assicura che è tutto sotto controllo. Si tratta di un programma particolare di allenamento che mira a preservare la salute di Messi e a consentirgli di giocare novanta minuti nella gara di esordio al Mondiale in Qatar. Lo scrive Mundo Deportivo.

“Fonti della Federazione argentina hanno confermato a MD che Messi sta seguendo un piano specifico per giocare i 90 minuti nell’ultima amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, dove ha anche segnato un gol. Non si vuole correre rischi con il 10, che sta lavorando per essere al 100 per cento nel debutto dell’albiceleste contro l’Arabia Saudita martedì prossimo (ore 11)”.

Così, invece, scrive As:

“Allarme in Argentina… Seria o meno, la stampa di spicco in questo allenamento argentino all’Università del Qatar ha fatto scattare un campanello d’allarme non vedendo Leo Messi allenarsi con i suoi compagni di squadra tre giorni dopo il suo debutto contro l’Arabia. Leo, che ieri non si è più allenato, non è uscito con la squadra. I minuti passavano e lui non usciva. Alla fine, al decimo minuto di allenamento, la star è uscita per fare esercizio… ma da sola. E questa è la novità. Ha iniziato a fare esercizi da solo ma senza toccare la palla. Né ha partecipato ai turni di protocollo di ogni sessione di allenamento, sebbene la stampa fosse già uscita per assistere al resto della sessione. Fonti interne dicono che martedì giocherà, che non ci sono grossi problemi, ma in Argentina è già scattato l’allarme. Riguarda Leo, riguarda la speranza di un intero paese. E ricordiamo che Leo viene dal superamento di alcuni problemi al tendine qualche settimana fa”.