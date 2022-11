Lukaku vola in Belgio per accertamenti

Il centravanti interista Lukaku, dopo il risentimento alla coscia sinistra, vola in Belgio in accordo con l’Inter per effettuare dei controlli medici.

Come riportato da “Sky“, Lukaku, centravanti dell’Inter di proprietà del Chelsea, è volato in Belgio, in accordo con l’Inter, per sottoporsi ad ulteriori visite mediche. Controlli che serviranno a fare chiarezza sul nuovo infortunio, un risentimento della cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra. Si tratta della stessa gamba dove ha sofferto di una distrazione dei flessori a fine agosto che lo ha tenuto fermo per due mesi fino al rientro del 26 ottobre nell’incontro di Champions League contro il Viktoria Plzeň (finita con una vittoria schiacciante per 4 a 0, per la squadra guidata da Simone inzaghi). In quel match Lukaku ha segnato un gol nella fase conclusiva della partita.

Lukaku per questo motivo è stato costretto a saltare l’incontro contro il Bayern, perso dai neroazzuri per 2-1.

L’attaccante seguirà le terapie e all’inizio della prossima settimana si sottoporrà a un nuovo controllo che offrirà un quadro completo della situazione e delle tempistiche per il recupero. Per la Juve e il Bologna non potrà essere preso in considerazione da Inzaghi, inoltre sarà difficile vederlo in campo con l’Atalanta.

L’obiettivo di Lukaku è quello di essere presente con la sua nazionale per il mondiale del Qatar di fine anno. Il giocatore oltre alla gara contro la Juventus salterà, con buone probabilità, anche l’ultima gara prima dello stop del campionato, per evitare qualsiasi rischio prima dell’inizio del Mondiale.