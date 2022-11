Lukaku non partirà titolare in Belgio-Marocco, incendio allo stadio Lusail

Il ct Martinez: «Il suo recupero procede bene, si sta allenando in gruppo, dovrebbe essere pronto per la Croazia». Nessun ferito per l’incendio

Lukaku non comincerà dal primo minuto la seconda partita dei Mondiali. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il Ct della nazionale belga Roberto Martínez alla vigilia della partita contro il Marocco (in programma domani alle 14 allo stadio Al Thumama).

“Dal punto di vista medico, la situazione è che potrà giocare solo nella terza partita del girone (come peraltro previsto)”, ha detto Martínez. “Il suo recupero sta procedendo bene, questa settimana si è allenato due volte con la squadra. Aspettiamo ora di vedere come se la caverà durante l’ultimo allenamento di gruppo. Ma sono sicuro al 100% che non ci sarà dall’inizio”.

Lukaku è reduce da un infortunio al tendine del ginocchio. L’attaccante dell’Inter ha giocato poco in questa stagione.

Giovedì i belgi affronteranno la Croazia nell’ultima partita del girone.

In Qatar incendio nei pressi dello stadio Lusail di Doha

I vigili del fuoco di Doha sono dovuti intervenire per un incendio nei pressi dello stadio Lusail, dove stasera si giocherà la partita tra Argentina e Messico. L’incendio è scoppiato durante i lavori di costruzione dell’isola artificiale di Qetaifan.

L’incendio è ora sotto controllo, ha affermato il ministero dell’Interno del Qatar. Nessun ferito. L’incendio ha provocato un’enorme nuvola di fumo che ha coperto parte di Doha.