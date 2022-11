Belgio, Lukaku salterà almeno le prime due partite del Mondiale

Secondo quanto riporta RMC Sport, l’attaccante dell’Inter e della Nazionale belga, Romelu Lukaku, salterà almeno le prime due partite del Mondiale in Qatar. Questa mattina la Nazionale si è allenata senza Lukaku, ancora alle prese con l’infortunio alla coscia. L’attaccante sta continuando il suo recupero. Si conta di recuperarlo per la partita con la Croazia del 1 dicembre. Salterà invece sicuramente le due partite iniziali, quella con il Canada e quella con il Marocco. Rmc Sport cita come fonte della notizia AFP, che ha parlato con persone vicine alla Nazionale belga in Qatar.