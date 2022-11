A RadioBari. «Napoli o Bari? Per ora non mi sbilancio. Questa squadra mi ha fatto sognare. Investiremo sempre più sullo stadio come spazio per le famiglie e per le donne»

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis è stato intervistato questa mattina da RadioBari. Di seguito il report delle sue dichiarazioni ad opera di TuttoBari.

«Sono felice. E’ un momento di gioia sportiva: era un campionato totalmente nuovo per noi. Il progetto è ambizioso, e siamo partiti in maniera concentrata, lucida. Respiro all’interno del gruppo positività e voglia di vincere. I nostri tifosi ci fomentano Siamo tutti lì, è un campionato avvincente. Ovvio, siamo partiti forte, e dunque questa sorta di frenata può destabilizzare gli animi. Ma i calciatori lottano continuamente, anche quando i risultati sono a sfavore inizialmente, come nell’ultima partita dove abbiamo trovato un pareggio».

Su Bari e Napoli.

«I tifosi devono pensare che dal momento che siamo arrivati la nostra ambizione è riportare il Bari in A. Altri ce l’hanno fatta dopo 8 anni, o militando in C per 6 anni. In 4 anni noi abbiamo ottenuto una doppia promozione. Abbiamo dimostrato di essere sul pezzo e investire. Ci sono calciatori che si saranno valorizzati alla fine di quest’anno: questo è un bene. È difficile per una proprietà pensare di dover lasciare, è un grande dispiacere. Vedremo cosa accadrà: chi può sapere? Oggi non mi sbilancio. Questa squadra mi ha permesso di sognare tanto: ho un bel gruppo, dei calciatori motivati, e persone di livello. Abbiamo plasmato un gruppo a nostra immagine e somiglianza. Auguriamoci il meglio»

Sul futuro.

«Lavoriamo sempre. Lo stadio è diventato ancora più interattivo: sono felice di dar spazio alla cultura musicale, dando possibilità a band locali di esibirsi davanti ad un pubblico importante. Investiremo sempre più sullo stadio come spazio per le famiglie e per le donne. Aspettatevi delle belle per le prossime partite e per il Natale faremo grandi cose…».