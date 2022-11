Lozano: «Spalletti cerca di imbrigliare il diavoletto che ho sulla spalla»

L’attaccante messicano parlando dei tecnici che ha avuto al Napoli: «Ho avuto grandi allenatori, Gattuso vuole vivere a cento all’ora»

L’attaccante del Napoli e della Nazionale messicana Hirving Lozano, ha rilasciato un’intervista a The Players Tribune in cui ha parlato del suo arrivo al Napoli con la telefonata di Ancelotti, ma anche del suo rapporto con gli allenatori arrivati dopo

La passione che i tifosi hanno qui a Napoli è incredibile. Non riesco a spiegarla. Il modo in cui sostengono la loro squadra… come giocatore, ti riempie di energia e di orgoglio. C’è anche pressione, ma ormai ci sono abituato. Mi piace”

Lozano ai Mondiali

Lozano è stato convocato con il Messico per i prossimi Mondiali in Qatar

Portieri: Guillermo Ochoa (Club America), Alfredo Talavera (Juarez), Rodolfo Cota (Club Leon).

Difensori: Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (Club America), Johan Vásquez (Cremonese), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gallardo (Monterrey).

Centrocampisti: Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Luis Chávez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK Atene), Luis Romo (Monterrey).

Attaccanti: Alexis Vega (Deportivo Guadalajara), Hirving Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Roberto Alvarado (Deportivo Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martín (Club América), Rogelio Funes Mori (Monterrey).