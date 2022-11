Leao e il rinnovo? Se ne parlerà dopo il Mondiale (forse). La paura è l’offertona di gennaio

La Gazzetta prende atto della realtà: Rafa vuole più di 6,5 milioni e che il Milan risolva le pendenze con lo Sporting. E Mendes spera che in Qatar faccia il botto

Rafa Leao non rinnoverà con il Milan prima del Mondiale in Qatar. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che sta prendendo atto della realtà. Lo impongono le valutazioni di mercato legate inevitabilmente ai Mondiali.

“a due settimane dal 20 novembre, giorno di inizio del Mondiale, si può dire con una certezza quasi totale: quel rinnovo, prima del Qatar, non si farà”.

Nelle ultime settimane, scrive la rosea, il Milan ha avuto colloqui telefonici con gli agenti di Leao, Jorge Mendes e Ted Dimvula e non sono previsti incontri per i prossimi 15 giorni. Le parti sono ancora lontane su un possibile accordo.

“Rafa sta bene al Milan e resterebbe volentieri, ma le parti sono ancora lontane sulle condizioni di un rinnovo tra i più complicati di questi anni folli di calciomercato. Il Milan può arrivare a 6,5 milioni più bonus a campionato, molto più del milione e mezzo a stagione che Rafa prende ora. Leao però chiede qualcosa in più, soprattutto vorrebbe che il Milan risolvesse le pendenze con lo Sporting Lisbona”.

Ma in questa situazione già complessa, c’è una variabile impazzita: il Mondiale in Qatar, che può diventare un’importante vetrina per i calciatori, e far lievitare il loro prezzo di mercato.

“Il Mondiale a metà stagione può influire immediatamente sul prezzo dei calciatori, considerato che: a) i club di Premier League hanno un potere d’acquisto quasi illimitato; b) a metà stagione molti possono avere la tentazione di rafforzarsi per rimediare a errori estivi; c) nel calcio di oggi ci sono proprietari che, diciamo, spendono in modo meno oculato rispetto al Milan. Se Leao diventasse uno degli uomini di copertina della Coppa del Mondo, il Milan finirebbe per ricevere più di qualche chiamata. Una, quasi sicuramente, con prefisso +44, dal Chelsea di Todd Boehly”.

La Gazzetta continua:

“La domanda centrale, a questo punto, rischia di diventare un’altra: che cosa farebbe il Milan in caso di offerta multimilionaria a gennaio, diciamo pure in tripla cifra, oltre i 100 milioni? L’idea della dirigenza è chiara: rifiutarla. Il Milan vuole concludere la stagione con Leao e Rafa vuole restare al Milan fino a fine campionato. Una comune volontà che oggi è sicura. Tra due mesi, chissà”.