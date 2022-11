Le scuse di Kim non sono ipocrisia o un’esibizione, ma civiltà

ha sentito il peso della colpa, tutta interiore. E, leggendolo, sem- bra di rivedere un personaggio di Bae Myung-hoon – uno dei maggiori scrittori sudcoreani – ne “La Torre” (Add editore, trad. di Lia Iovenitti): «che continuava a chiedere scusa all’infinito, intrappolato in una cartolina». Perché il suo messaggio di scuse sull’Instagram è una cartolina- paradigma di un popolo che ha un rapporto diverso con le scuse, non un pastrocchio di frasi da tirar fuori con le pinze, ma una dimestichezza – anche emotiva – che diventa forza. Le scuse non sono una esibizione o un salvataggio, sono un esercizio di civiltà continuo, anche Heung-Min Son del Tottenham chiese scusa per aver causato l’infortunio di André Gomes, e per aver segnato nella partita successiva. Nel calcio e fuori.