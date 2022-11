Il vero protagonista è stato lui. Su Hernandez si è superato: il francese ha fatto il centrocampista, una variante che il Salisburgo ha subito come una frustrata

La Gazzetta dello Sport esalta Stefano Pioli: il merito della vittoria del Milan sul Salisburgo, in Champions League, è soprattutto suo.

“Però, ancora una volta, il vero protagonista è stato Stefano Pioli. Non poteva dimostrare in modo più limpido che il

prolungamento di contratto era un atto più che dovuto. In pochi giorni ha guarito l’anima molle del Diavolo. Con la posizione spiazzante di Theo ha spaccato il Salisburgo, non ha sbagliato una scelta”.

L’idea più vincente, tra quelle di Pioli, è stata quella relativa a Hernandez.

“Ma non è solo questione di atteggiamento. C’entrano anche le idee di Pioli. Una soprattutto: la posizione di Hernandez. Che il francese non stia in linea con la difesa, quando il Milan muove palla, è scontato. Ma stasera non si allinea neppure in fase difensiva. Fa il centrocampista a tutti gli effetti, accentrato, per giunta. Una variante che il Salisburgo non riesce ad assorbire e subisce come una frustata”.

Pioli ha rinnovato con il Milan due giorni fa. Ha firmato il prolungamento che lo legherà al club rossonero fino al 2025. Nel contratto, come riferito dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, non ci sono clausole o altre opzioni di prolungamento. L’allenatore percepirà 4,5 milioni di euro (c’è stato un adeguamento dell’ingaggio) più diversi bonus legati sia ai risultati conseguiti in Champions League che al piazzamento che il Milan riuscirà a raggiungere in campionato.

Per la Gazzetta la vittoria di ieri in Champions non poteva essere risposta migliore alla fiducia mostrata dal Milan nel rinnovargli il contratto.