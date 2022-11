Incanto, estro, genio, così il Napoli ricorda Maradona

Il Napoli, con un toccante video pubblicato sui social, ha voluto ricordare il Pibe de Oro a due anni dalla sua morte

Sono passi due anni da quando la notizia della morte di Maradona ha fatto il giro del mondo. Anche oggi il suo nome è tornato a rimbalzare da un continente all’altro, in ogni luogo dove ci sono state manifestazioni in suo ricordo o anche un solo tifoso che ha pianto per lui.

Anche la SscNapoli ha voluto ricordare l’intramontabile campione che ha vestito i colori azzurri con un video pubblicato suo social