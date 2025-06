Processo morte Maradona, Luque (il medico sotto accusa) ha un nuovo avvocato: l’amico di Milei

Il processo per le cause della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, durante un ricovero domiciliare è uno dei più controversi degli ultimi anni in Argentina. Al centro dell’indagine, l’ipotesi di negligenza medica che avrebbe coinvolto il team sanitario responsabile della cura dell’ex campione. Tra gli imputati principali figura il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico di fiducia di Maradona negli ultimi mesi di vita. Dopo l’avvio del primo processo a marzo 2025 e il suo annullamento a maggio per irregolarità procedurali, le autorità hanno assegnato il caso a un nuovo tribunale. In questa fase, si è unito alla difesa di Luque anche l’avvocato Francisco Oneto, noto per il suo legame con il presidente Javier Milei e per il suo approccio mediatico e controverso alle cause penali.

Ecco le ultime novità sul processo Maradona

La Razón ha reso noti oggi i seguenti sviluppi:

“Francisco Oneto, avvocato che rappresenta il presidente argentino, Javier Milei, ha partecipato al sorteggio del tribunale che porterà avanti un nuovo processo – dopo l’annullamento del processo a maggio – nel caso della morte di Diego Armando Maradona, dopo essersi recentemente unito alla difesa del principale imputato, Leopoldo Luque […], il neurochirurgo che è stato il medico di famiglia di Maradona nell’ultima fase della sua vita.

Il team legale ha deciso di incorporare Oneto dopo che il Tribunale Penale N°3 di San Isidro ha annullato il processo contro Luque e altri sei imputati per la morte di Maradona. «Il contributo principale sarà quello di sostenere l’impossibilità che (Luque) sia imputato due volte per la stessa cosa […]», ha detto Oneto in vista del nuovo processo e in riferimento al processo annullato che non ha portato ad alcuna sentenza. […]”