Processo Maradona: “Tutti contro tutti, attacchi frontali, accuse e colpe scaricate da un testimone all’altro”

Il Corsport fa il punto sul processo per la morte del Pibe de oro che è arrivato alla quinta udienza tra lacrime e foto sconvolgenti

Ha preso il via da alcune settimane il processo in Argentina per la morte di Diego Maradona. Un processo, ne abbiamo scritto più volte, che ha preso il via con il colpo di scena delle immagini mostrate alle figlie presenti in aula del Pibe de Oro morto. Foto che hanno fatto scalpore e hanno creato non poche difficoltà ai parenti dell’ex campione.

Ieri c’è stata la quinta udienza in cui è stata ascoltata Jana, la più piccola delle figlie di Diego. Il Corriere dello Sport ha riassunto oggi la situazione del processo:

“Tutti contro tutti, attacchi frontali, accuse, dichiarazioni contraddittorie, colpe scaricate da un testimone all’altro. Il tutto, come prevedibile, sta rendendo complessa la ricerca della verità e della giustizia per il Diez. La tensione nell’ultima puntata del processo ha portato anche a un arresto: quello di Julio Cesar Coria, l’ex guardia del corpo del Pibe de Oro presente nelle ore del decesso, per falsa testimonianza. I giudici ne hanno ordinato l’arresto su richiesta del pm, Patricio Ferrari (che mostrò il primo giorno la foto scandalo del cadavere dell’argentino), e dell’avvocato Burlando, legale della famiglia di Diego”.

