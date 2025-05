Si è dimessa la giudice “star”, il processo Maradona rischia di ripartire da zero

Julieta Makintach ha dichiarato di non avere "altra scelta" se non quella di abbandonare il caso dopo lo scandalo del documentario

La giudice che stava facendo di nascosto un documentario sul processo per la morte di Maradona si dimette. Julieta Makintach ha dichiarato di non avere “altra scelta” se non quella di abbandonare il caso. Il pubblico ministero Patricio Ferrari l’aveva accusata di essersi comportata “come un’attrice e non come un giudice”.

Mario Baudry, l’avvocato che rappresenta l’ex compagna di Maradona, Veronica Ojeda, ha affermato che il caso è ormai “compromesso” dall’apparizione di Makintach e ha chiesto che il processo “ricominci da zero”.

Il processo, racconta il New York Times, è iniziato in Argentina due mesi fa con oltre 100 testimoni e si prevedeva che sarebbe dovuto durare fino a luglio, “ma la sua durata è ora messa in dubbio”.