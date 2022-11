Il Napoli colpito dall’empolese Baldanzi, scrive Sport Mediaset (VIDEO)

Il calciatore classe 2003 ha impressionato per il controllo di Lobotka. Potrebbe essere considerato per l’estate

Tommaso Baldanzi ha stregato Cristiano Giuntoli, così scrive Sport Mediaset.

Baldanzi, classe 2003, centrocampista dell’Empoli ha ben figurato contro il Napoli. La sua buona prestazione non poteva lasciare indifferente un osservatore attento come Giuntoli. Il giovane empolese ha ben schermato Lobotka e non ha disdegnato anche lanci e passaggi filtranti per i compagni dimostrando buona personalità e visione di gioco.

Baldanzi, trequartista mancino, può ricoprire più ruoli nel centrocampo. Si fa apprezzare sia come incontrista che come costruttore di gioco. Anche Roberto Mancini lo sta tenendo d’occhio, a maggio ha partecipato allo stage della nazionale azzurra.

Su youtube già compaiono i primi video del giocatore con la maglia del Napoli:



Il centrocampista dell’Empoli ha totalizzato fin qui sei presenze e due gol con la maglia dei toscani.

L’Ultimo Uomo già quest’estate lo aveva segnalato come ottimo prospetto e scrisse a proposito:

«Occhio anche a Tommaso Baldanzi, che si è messo in luce nel precampionato e potrebbe trovare spazio al progredire della stagione vista la mancanza di alternative credibili davanti. Baldanzi per movenze e gioco ha qualcosa di Raspadori e in due anni, tra Primavera e Youth League, ha messo a segno 25 gol e 15 assist».

Ultimamente l’asse di mercato Empoli-Napoli ha portato fortuna e Giuntoli ha memoria lunga. Basti pensare solo a Zielinski, Di Lorenzo e Mario Rui. E come non citare anche Luciano Spalletti.