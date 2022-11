Il Governo prende posizione sullo scandalo Farfalle: «Mai più episodi del genere»

Nota congiunta dei ministri Abodi e Roccella: «Nessun traguardo agonistico può giustificare l’idea che si possa infrangere il limite del rispetto personale»

Il Governo prende posizione sullo scandalo Farfalle con una nota congiunta firmata dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi e da quello delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Decine di ginnaste hanno denunciato soprusi e maltrattamenti subiti durante gli allenamenti, dalle “pesate” con scherno annesso, agli insulti. Il mondo della ginnastica ne è uscito malissimo.

Nella nota congiunta, Abodi e Roccella scrivono che episodi come quelli denunciati dalle Farfalle non dovranno mai più ripetersi:

“Episodi del genere non dovranno ripetersi: non è un’affermazione retorica ma un preciso intendimento del governo, che è intervenuto con sollecitudine ed è già al lavoro, nel rispetto dei ruoli, perché siano garantiti il contrasto e soprattutto la prevenzione rispetto a situazioni di questo tipo, a tutela delle persone e a salvaguardia dell’integrità del mondo sportivo. Non appena la vicenda è stata resa nota, l’esecutivo si è tempestivamente attivato attraverso interlocuzioni con il Coni e con Federginnastica, la quale proprio da pochi mesi ha attivato una struttura di ascolto con la finalità di raccolta di segnalazioni, esposti ed eventuali denunce. Altrettanto importante è il fronte della giustizia sportiva, con la convocazione del Tribunale Federale chiamato a svolgere tutte le funzioni di propria pertinenza. Nessun traguardo agonistico può giustificare l’idea che si possa infrangere il limite del rispetto personale. Gli strumenti di prevenzione e sensibilizzazione verranno potenziati con la stessa fermezza con la quale il Ministero dello Sport è intervenuto sulla vicenda. La centralità della persona è un principio dal quale non intendiamo prescindere e le discipline sportive devono esserne fra le massime espressioni”.