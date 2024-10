Acerbi, quando il silenzio è un optional

Quando parliamo di ignoranza lo facciamo sia nel merito del fatto/azione in questione, che nell’incapacità di imparare dai propri errori. Nonostante un’intervista che dire soft è un eufemismo, Acerbi ha dimostrato di non essere consapevole del suo pensiero rispetto alla società in cui vive. Nel suo tentativo di giustificare un determinato linguaggio in campo, ha ammesso candidamente che gli insulti ai serbi non possono essere condannati. Riprendendo le parole di Valerio Moggia di Pallonate in faccia , stupisce anche come l’Inter non abbia preparato in alcun modo il calciatore a rispondere asetticamente, ad evitare le cosiddette bucce di banane o a non accettare l’intervista.