Ihattaren arrestato per minacce, forse deve rimanere in carcere (De Telegraaf)

De Telegraaf rivela: «Al momento non si sa chi e perché sarebbe stato minacciato dal calciatore». La fuga dalla Sampdoria fu solo l’inizio dei guai

Il giornale olandese De Telegraaf rende noto che Mohamed Ihattaren sarebbe finito in manette la scorsa notte. L’accusa mossa verso il giocatore della Juventus in prestito all’Ajax sarebbe quella di minacce. Il giornale non ha l’assoluta certezza che sia proprio il talento ma scrivono che secondo le fonti sarebbe proprio lui, rivelando:

«L’arresto è avvenuto in una casa di Utrecht in cui il calciatore si trovava in quel momento. Agenti in divisa e borghese, secondo testimoni, sono entrati in casa e hanno portato via Ihattaren. È stato trasferito in una stazione di polizia. La polizia di Utrecht non vuole confermare che una persona di 20 anni è stata arrestata per minacce. Fonti vicine all’inchiesta confermano che si tratta di Mo Ihattaren. Al momento non si sa chi è la persona minacciata da Ihattaren e perché. La polizia indagherà sulla denuncia di una vittima nei prossimi giorni. Non è chiaro se Ihattaren dovrà rimanere in carcere durante le indagini. Le fonti lo ritengono plausibile».

Nel caso sarebbe confermato l’arresto si tratterebbe dell’ennesimo pagina sporca di un talento che non è mai riuscito a far parlare di sé per il campo. Dal suo trasferimento alla Juventus il fantasista di origine marocchine ha fatto parlare di sé solamente per le cronache. La fuga dalla Sampdoria fu solo l’inizio, poi i guai legati alla mafia nel corso del prestito ai lancieri, fino a quella che doveva essere la sua rinascita con la supervisione della famiglia Nouri. Ihattaren a 20 anni sembra solamente l’ombra di un talento che deve esplodere, risaltato dalle delle cronache solamente per perché il suo talento è ancora qualcosa di straordinario.