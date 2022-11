Goran Gogic, arrestato per traffico di cocaina da 1 miliardo

Goran Gogic, 43 anni, ex pugile montenegrino, è stato arrestato dalle autorità domenica sera all’aeroporto internazionale di Miami mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Zurigo, in Svizzera. Le accuse sarebbero quelle per traffico di stupefacenti, come annunciato dal Dipartimento di Giustizia Usa

Le accuse risalgono a un sequestro effettuato a giugno del 2019, di una nave portacontainer della flotta Msc con 20 tonnellate di droga. Dopo 3 anni di indagini gli inquirenti hanno ricostruito che Gogic avrebbe organizzato il trasporto del carico di quella spedizione e di numerose altre.

La spedizione che è stata intercettata al porto di Filadelfia a bordo della MSC Gayane il 19 giugno 2019 conteneva 17.956 chili di cocaina e da sola valeva oltre 1 miliardo di dollari, rendendolo uno dei più grandi sequestri di cocaina nella storia degli Stati Uniti, uno da 1437 kg nel porto di New York e uno da 537 kg a Filadelfia.

Diversi membri dell’equipaggio erano già stati condannati, ma mancava il fermo del responsabile del traffico di droga.