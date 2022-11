Gasperini si unisce al gruppo “abbiamo perso col Napoli giocando meglio”. Il fondatore è Pioli

I tifosotti stavolta ce l’avevano con Elmas, non è l’anno loro. Olivera e Juan Jesus simboli di una squadra affamata

Gasperini

😍Sul ring i pugili cominciano a studiarsi mentre gli intellettuali del calcio-parlato prendono appunti su colui che ha cambiato il calcio europeo. Piede o pallone, cazzotti e capelli. La forza bruta paga dazio all’intelletto e alla saggezza. Gasp si atteggia a Polifemo ma in fondo, al gong, si continua a domandare “Che è stato? Che è succiesso?” Niente, NESSUNO…A leggere i giornali, ti ha battuto in casa….

🥹 I guantoni li tiene su con orgoglio e personalità. I piedoni anche. Non si parte da Pella e si arriva ai confini del mondo se non si ha la consapevolezza che sul cammino si cade e ci si rialza. Sella Bucefalo, dategli un bacio, ci ha regalato 3 punti. ALEX MAGNO.

😘 Gliene dicono di ogni. Grezzo, non sa stare in campo, non sa fare movimenti, non stoppa la palla. Il pallone è un concetto così opinabile che chi giudica Osimhen lo fa dal divano perché il campo zittisce chiunque, pure i beceri cori orobici. Victor è la vostra sentenza di incompetenza. VICTOR è il Masaniello nero del grande PINO. ..

😁 Ha detto lo Psicologo della Serie A che Gasp ha già chiesto di iscriversi al gruppo di coloro che “abbiamo perso giocando meglio” La prima lezione la tiene Pioli

😜Il cucciolo Macedone, preso di mira senza alcun motivo, gioca al posto del fenomeno Georgiano, la ribalta, la chiude, e mostra le orecchie ad una piazza che sente ancora gli echi dei venditori dei biscotti di Castellammare sui caselli ….

Olivera e Juan Jesus sono il simbolo di una squadra clamorosamente figlia di una fame senza precedenti. Accendete le luci su di loro, lo spettacolo è possibile soprattutto grazie a quelli che tengono le luci accese, i sipari aperti e la voglia di salire su palco.

👊 In onore di tutti quelli che si sentono insultati da quella curva indecente, di quelli emigranti che hanno reso quei posti produttivi, ci vivono, ci lavorano, ci rappresentano. Abbiamo vinto soffrendo senza mai tirare il fiato ma trattenendolo fino al 94esimo per poter urlare “Comanda il Napoli” FATEVENE UNA RAGIONE anche stasera il VESUVIO, ESULTA!

Forza Napoli Sempre e Comunque