Elmas: «Spalletti mi ha sorpreso due ore prima della partita con l’Atalanta. Non pensavo di partire titolare»

Il centrocampista del Napoli Elmas è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Di seguito il report pubblicato dalla stessa Kkn sul sito ufficiale.

«Abbiamo fatto qualcosa di incredibile finora. Siamo un gruppo molto unito, il nostro calcio è bellissimo, speriamo di continuare così fino alla fine. Ho molto legato con Kim, lo conosco da tanto tempo perché giocava in Turchia. Il coreano è un bravissimo ragazzo e un calciatore molto forte».

Su Napoli-Empoli: «Siamo stati bravi a mantenere la calma nonostante le difficoltà riscontrate nel trovare la via della rete. Chi subentra, inoltre, fa la differenza così come è accaduto nel match del Maradona contro i toscani. Tutti abbiamo voglia di fare bene. Ci alleniamo bene, stiamo insieme tutti i giorni, cerchiamo di fare il massimo seguendo le indicazioni del mister».

Su Atalanta-Napoli: «Ho realizzato una rete importante. Ho pensato solo a non sbagliare, sapevo che sarebbe stata decisiva. Non era facile battere l’Atalanta, ma noi abbiamo fiducia in noi stessi. Eravamo convinti che il gol sarebbe arrivato. Non tutti vincono a Bergamo».

Su Napoli-Udinese: «Ci siamo allenati, abbiamo dato tutto. Sappiamo che è una partita che vale tantissimo, vogliamo vincere. Abbiamo intenzione di chiudere questa prima parte del campionato conquistando i tre punti».

Sulla Champions League: «Non ci pensiamo ora, manca ancora tanto tempo. La priorità ora è l’Udinese».

Sulla sosta: «La pausa non fa male, anzi. Qualche infortunato può recuperare e fare bene nel prosieguo del campionato».

Su Spalletti: «Il mister mi ha sorpreso due ore prima del match con l’Atalanta. Pensavo di non partire titolare, ma Luciano Spalletti me lo ha comunicato e mi sono fatto trovare pronto».

Su Kvaratskhelia: «Sta facendo terapie, spero che possa continuare a fare bene. Il suo campionato è stato straordinario finora».

Sullo scudetto: «Tutti sogniamo il tricolore, sin da bambini. Speriamo di scrivere la storia, di potere coronare il nostro sogno in questa magnifica città che è Napoli».