Criscito, addio Toronto: possibile futuro da allenatore

L’ex Grifone abbandona all’improvviso l’MLS e torna in Italia, con il futuro che resta un punto interrogativo

Un fulmine a ciel sereno, così pare la presa di posizione dell’ex Genoa, Domenico Criscito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’avventura americana dell’ex difensore è durata solamente 5 mesi.

Un tempo che è apparso più di riflessione che non di ambientamento. L’esperienza al Toronto era partita con grandi prospettive e con la voglia di mettersi alla prova. Importanti sono stati anche i legami che ha costruito, ma che ha anche trovato: il rapporto con Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi ha sempre dato quel tocco di Italia che lo ha fatto sentire a casa.

A quanto pare, però, altri pensieri hanno invaso la mente di Criscito, convinto di lasciare l’MLS dopo esservisi trasferito lo scorso giugno, a seguito della pesante retrocessione maturata con il suo Genoa.

A settembre aveva dichiarato «Qui mi trovo bene, l’esperienza in Mls è molto interessante ma Genova e il Genoa mi mancano. E anche i miei figli hanno tanta nostalgia».

Difficile dire quale siano le cause che abbiano condotto a questa importante decisione improvvisa: secondo Sky Sport il ritorno dell’ex Grifone in Italia potrebbe significare la fine della sua carriera da calciatore, con la prospettiva allettante di iniziare a Coverciano il corso per diventare allenatore.