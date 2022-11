CiccioGamer evasore fiscale? Lui si difende: «Pago le tasse, strano che la notizia esca di sabato»

Avrebbe omesso imposte dirette per oltre 400mila euro e dell’Iva per 160mila. «I media mi stanno diffamando. Lo Stato è nemico del popolo»

CiccioGamer è un evasore fiscale o è una vittima del fisco? Scrive Il Messaggero che Mirko Alessandrini, 33 anni, questo il vero nome dello youtuber, 33 anni, romano, non avrebbe dichiarato al fisco oltre un milione di euro negli ultimi cinque anni.

È un vero e proprio idolo. Ha 3,5 milioni di seguaci sul suo canale YouTube.

La Guardia di Finanza – scrive Il Messaggero – è riuscita a ricostruire nel dettaglio il volume del fatturato dell’imprenditore.

A conclusione delle attività ispettive, è stato appurato l’omesso versamento di imposte dirette per oltre 400.000 euro e dell’Iva per circa 160.000 euro. Così CiccioGamer è stato denunciato alla Procura di Roma per omessa dichiarazione dei redditi

e dell’Iva.

Lui però si è difeso con i suoi fan con qualche accenno al complottismo: «Strano che questa notizia esca di sabato quando gli uffici sono chiusi e io non posso andare a verificare. È come l’attacco hacker, te lo fanno a Natale quando ti mettono più in difficoltà». E ancora: «Sarei stupido a evadere le tasse». «Stavo facendo la doccia, sono uscito dalla doccia e sono stato sommerso da messaggi e telefonate. Io già ve lo dissi che mi stavano facendo un controllo fiscale. Il mio commercialista ha dato tutto alle persone che stanno indagando su di noi. I media mi stanno diffamando, stanno dando per certa la mia evasione. I finanzieri lo sanno che sono una brava persona. Se volevo evadere, andavo all’estero. In generale lo Stato è nemico del popolo e se la prende sempre con chi paga le tasse».

«Vi giuro che non sono un evasore né tanto meno mi va di evadere. Ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse e mi sono lamentato in live, però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa. Cado dal pero. In questo momento c’è un controllo fiscale sulla mia persona per gli ultimi cinque anni, non c’è nessuna cartella esattoriale si sta discutendo qual è la mia posizione e quella dell’Agenzia delle entrate. Ma vi assicuro che non sono un evasore fiscale».

In sua difesa accorre c’è Stefano Lepri, alias St3pny, condannato a 8 mesi nel febbraio 2021 per una presunta evasione dell’Iva da 76.000 euro. Il quale lancia via social un salvagente ad Alessandrini: «Mirko, mi dispiace che tu debba vivere quello che ho passato io ingiustamente. Forse le persone apriranno gli occhi e capiranno che qualcuno non sta raccontando la versione corretta dei fatti ma spoiler. Non sono gli youtuber il problema, sveglia!».

Ma c’è anche chi si augura di vedere presto Cicciogamer alla mensa dei poveri. Sarà certamente qualche genitore stufo di ascoltare la sua voce a causa dei figli.