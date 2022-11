Beckham interessato a rilevare il Manchester United

Secondo il Financial Times un consorzio di investitori avrebbero parlato con Beckham sulla possibilità di rilevare il Manchester United.

David Beckham è interessato a fare dei colloqui con potenziali offerenti per il Manchester United, secondo il Financial Times. I potenziali acquirenti potrebbero cercare di arruolare l’ex giocatore dell’Old Trafford per aumentare le loro possibilità di rilevare il club della Premier League. L’indiscrezione è arrivata dopo che pochi giorni fa la dirigenza del Manchester United ha annunciato di voler mettere in vendita la società valutandola 7 miliardi di sterline.

Un banchiere che sta analizzando la situazione, ha affermato che potrebbe scatenarsi una feroce asta per cercare di acquisire la società, facendo lievitare il prezzo.

Sebbene Beckham non possa permettersi di finanziare l’acquisto da solo, la sua ricchezza e la lunga storia con lo United potrebbero rivelarsi una parte importante a fronte di u consorzio di investitori. Varie figure si sono avvicinate a Beckham in passato per valutare il suo desiderio di sostenere potenziali offerte per il Manchester United, secondo una persona a lui vicina. Tuttavia, quei colloqui non sono mai andati avanti.

Sebbene si sia ritirato dal gioco nove anni fa, Beckham rimane uno degli uomini più riconoscibili al mondo con una vasta gamma di interessi commerciali. È comproprietario della franchigia della Major League Soccer Inter Miami CF, quindi ha esperienza nella gestione di una squadra di calcio ed è ambasciatore della Coppa del mondo del Qatar .