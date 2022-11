Bagnaia è campione del mondo in Moto GP

Pecco Bagnaia, grazie al nono posto nel Gp di Valencia, si laurea campione del mondo. A poco è servito il quarto posto di Fabio Quartararo che rimane così al secondo posto e perde il titolo. L’italiano vince la MotoGP per la prima volta in carriera. Storico successo dopo una rimonta pazzesca. Era in grande ritardo sul francese, più di 90 punti, dopo il Gp di Germania. Il sorpasso in classifica avvenuto nel Gp dell’Australia ha dato grande nuova linfa al neo campione.

Bagnaia è il primo italiano a vincere il mondiale di Moto GP 13 anni dopo il successo di Valentino Rossi. La Ducati torna ad aver un pilota campione del mondo 15 anni dopo Casey Stoner. Il piemontese è campione 50 anni dopo l’ultima vittoria nella massima competizione del motociclismo dopo Giacomo Agostini sulla MV Augusta.

The best rider and motorcycle in the world are Italian!@PeccoBagnaia and Ducati are world champions.

A fully Italian victory for the first time in the history of the MotoGP world championship.

Now more than ever #ForzaDucati! pic.twitter.com/VA5A2IyHR8

— Ducati (@DucatiMotor) November 6, 2022