Quartararo: «In Moto Gp devi essere falso e non capisco perché»

Al Paìs: «La battaglia è in pista, non fuori. Non sono nervoso per domani, non ho niente da perdere. Non ho visto la gara in cui Rossi perse contro Hayden»

Fabio Quartararo il campione del mondo Moto Gp che domani a Valencia potrebbe perdere il titolo contro Pecco Bagnaia. El Paìs lo intervista e scrive:

I limiti della sua Yamaha hanno finito per affondare il francese nella seconda parte di una stagione in cui è arrivato ad avere un vantaggio di 91 punti su Pecco Bagnaia, Ducati, ed è favorito per alzare la corona domani. Quartararo ha bisogno di vincere la gara e che il suo rivale arrivi 14esimo o peggio.

Quartararo parla del Mondiale e del rapporto con i piloti.

Quando sono in moto ho intenzione di uccidere ma fuori ho un buon rapporto con tutti. Ovviamente devi giocare un po’, fare pressione sui tuoi rivali. In questo sport, alla fine, devi essere falso. Non vedo perché non possiamo essere amici, ne ho parlato anche con i piloti di altre epoche. Non vedo perché non debba parlare con uno dei miei colleghi. Essere arrabbiati è inutile, la battaglia è in pista.

Credi ancora nelle tue chance di vittoria?

Più che credere, voglio combattere come sempre. Lotta per la vittoria, fai un buon lavoro. L’anno scorso abbiamo identificato il motivo per cui non stavamo lottando qui per il podio, e quest’anno abbiamo fatto un piccolo miglioramento per poterlo raggiungere. Alla fine dovremo dare tutto fino all’ultimo giro, perché qualcosa di inaspettato può sempre accadere. Sì, può succedere! Alla fine, se c’è una possibilità, anche molto piccola, dobbiamo esserci.

Che cosa hai fatti per motivarti?

Non ho visto la gara di cui tutti parlano [si riferisce al duello Hayden-Rossi del 2006, quando l’italiano perse il titolo contro l’americano dopo essere caduto su questa stessa pista], cerco di allontanarmi da queste cose. Sì, ho rivisto al millimetro le gare degli anni precedenti, in particolare quelle del 2021 e del 2019. Volevo analizzare dove abbiamo perso molto l’anno scorso e ora mi sono abbastanza chiari i punti deboli. Con il team analizzeremo nel dettaglio queste curve che ci hanno infastidito l’anno scorso e vedremo cosa realizzeremo.

Potrebbe perdere la corona, ma sembra molto calmo…

Sei nervoso quando hai molto da perdere. Ora non è così. Ho molto da guadagnare e poco da perdere. Il primo posto è molto lontano, possiamo arrivarci, ma questa possibilità non mi infastidisce.

Come spiega l’aver perso un vantaggio che quest’estate era di 91 punti?

Penso che, personalmente, ho sbagliato in Australia. Ho perso 16 punti. Negli altri casi non ho potuto fare molto. In Thailandia abbiamo avuto un problema di squadra. In Aragona la caduta con Marc Márquez, che è stata sfortuna. Pecco ha fatto un’ottima seconda parte di campionato.

Diresti che è il tuo anno migliore in termini di guida?

Per me, sì.