Zazzaroni su Napoli-Bologna: 30 conclusioni verso la porta di Skorupski, come poteva finire diversamente?

Sul CorSport definisce Spalletti “Don Abbondio”, per l’abbondanza di uomini che vanno in gol. In 14 partite 42 reti distribuite tra attaccanti e resto del gruppo

Il Napoli ha vinto 3-2 sul Bologna, ma il risultato avrebbe potuto essere molto più largo. La squadra di Spalletti ha vanificato diverse occasioni gol. Il Corriere dello Sport ne ha contate almeno una dozzina. Ne scrive anche Ivan Zazzaroni nel suo editoriale. Il Napoli ieri ha effettuato trenta conclusioni verso la porta del Bologna, protetta da Skorupski. Come avrebbe mai potuto chiudersi la partita se non con una vittoria del gruppo di Spalletti? Zazzaroni definisce l’allenatore del Napoli “Don Abbondio”, nel senso di abbondanza di uomini-gol. Nel Napoli, in 14 partite tra Champions e campionato, si sono registrati 42 gol, tre a partita, distribuiti con precisione tra attaccanti e resto del gruppo. Nessuno ha una potenza di attacco come quella del Napoli di Spalletti di quest’anno.

Il Bologna ha avuto il merito di restare bene o male in partita fino alla fi ne tenendo viva una sfida impari sul piano tecnico e non solo. Il Napoli di Spalletti, di mostruosa espressività, ha fatto quello che quest’anno gli riesce benissimo: dominare e vincere, segnando in abbondanza. Nelle prime 14 uscite, tra campionato e Champions, conta 42 gol, tre a partita, distribuiti con precisione tra attaccanti (due terzi esatti, 66%) e resto del gruppo: 7 Kvara, 5 Raspadori, 4 Politano, Simeone, Osimhen e Zielinski, 3 Lozano e Anguissa, 2 Kim, uno a testa Elmas, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Ndombele e Juan Jesus. Soltanto ieri, trenta conclusioni verso la porta di Skorupski e insomma spiegatemi come Napoli-Bologna avrebbe potuto registrare un esito diverso.