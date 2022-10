Una maglia di Kvaratskhelia donata alla comunità georgiana di Napoli

Dopo lo scippo di sabato allo stadio, iniziativa della Fondazione Francesco Terrone supportata dalla Radiazza di Gianni Simioli

Una maglia di Kvaratskhelia, con il numero 77, è stata donata alla comunità georgiana e consegnata a padre Ivan Minha. L’iniziativa è della Fondazione Francesco Terrone che è stata sostenuta dalla trasmissione radiofonica di Radio Marte “La Radiazza” condotta da Gianni Simioli. Perché Napoli non può essere certo identificata in quell’inqualificabile gesto avvenuto sabato allo stadio con un balordo (diciamo così) che ha sottratto ai georgiani presenti in Curva A inferiore la maglia lanciata loro a fine partita dall’idolo Kvicha Kvaratskhelia. Una brutta scena.

Quella maglia non è mai stata restituita. E allora la Fondazione Francesco Terrone ha pensato bene di riparare al gesto e stasera è avvenuta la consegna, anche con Massimo Sparnelli portavoce della Fondazione.

La comunità georgiana non ha voluto in alcun modo enfatizzare quel che è avvenuto allo stadio, sin dal primo momento hanno detto che sono cose spiacevoli ma che possono capitare. In ogni caso la maglia è stata consegnata a una delegazione della parrocchia di St Ilia di Borjomi con padre Ivan Minha.

Ora la comunità georgiana ha di nuovo un maglia di Kvaratskhelia.