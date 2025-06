Le analisi post-partita di Gridelli e Trombetti ora sono un libro.

Gli habitué del Napolista ormai ne sono lettori affezionati. L’analisi post-partita a cura di Cesare Gridelli e Guido Trombetti è un appuntamento fisso della scaletta di questo giornale. Due professionisti della medicina e della matematica, grandi appassionati di calcio e del Napoli. Una fusione particolarmente indovinata perché Gridelli e Trombetti sono complementari, hanno il pregio di avere un punto di vista diverso e al tempo stesso dialogante. Quindi a fine partita, leggendo il loro resoconto, si riesce immediatamente a mettere a fuoco i temi principali della giornata e a usufruire di due angolazioni che consentono di capire le chiavi di lettura della giornata.

Premesso che il risultato spesso – non sempre – mette tutti d’accordo, Cesare Gridelli è più per il calcio contemporaneo, ha ammirato i Napoli di Sarri e Spalletti, soffre l’eccessivo difensivismo e la mancanza di proposta offensiva. Al contrario di Guido Trombetti che invece ha la vittoria come stella polare. Le schermaglie vanno avanti per tutto il campionato e in fin dei conti racchiudono una diversità che ormai caratterizza tutte le tifoserie. Quella del Napoli certamente ma anche altre. Quest’anno simile dibattito ha imperato, ad esempio, tra gli juventini.

Leggendo il libro, ci si può divertire a cogliere gli umori dei tifosi durante il percorso. Perché Gridelli e Trombetti hanno il pregio di essere rappresentativi della tifoseria e non scrivono le loro analisi col tono dottorale. Per loro è un divertimento e quindi lo stato d’animo con cui approcciano la rubrica sul Napoli è quello del tifoso. Con tutti gli eccessi del caso. È l’aspetto interessante. Soprattutto on line, il lettore percepisce immediatamente se sta leggendo un articolo scritto di pancia, diretto, oppure un’analisi meditata, razionale e depurata dalle emozioni. La coppia ha una particolarità: è in grado sia di intercettare i flussi umorali della tifoseria sia i principali argomenti di discussione che terranno banco per l’intera settimana o comunque fino alla partita successiva.

Il libro “Again – Il quarto scudetto del Napoli” sarà presentato venerdì 13 giugno a Napoli al Circolo Savoia alle ore 18.30. Con gli autori dialogheranno Gianni Improta, Bruno Maiorano, Max Gallo, Francesco Montervino. Modera Tony Iavarone.