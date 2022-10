Udinese, l’auto di Walace si ribalta e prende fuoco, lui ne esce illeso

Su La Repubblica la notte di paura del centrocampista. Dimesso dopo qualche ora al pronto soccorso, sarà a disposizione del club nelle prossime ore

L’edizione online di Repubblica racconta la notte di paura vissuta dal centrocampista brasiliano dell’Udinese Walace Souza. La sua auto è uscita di strada la scorsa notte, con lui a bordo. Prima si è cappottata, poi ha preso fuoco. Walace ne è uscito per fortuna incredibilmente illeso: è riuscito ad abbandonare l’abitacolo prima che l’auto si incendiasse. Il giocatore ha trascorso la notte in ospedale, per tutti gli accertamenti del caso. Sta bene e dal club friulano fanno sapere che nelle prossime ore sarà a disposizione dell’allenatore dell’Udinese per i prossimi impegni.

“Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per il centrocampista brasiliano dell’Udinese, Walace Souza, di 27 anni: l’auto sulla quale viaggiava la scorsa notte è uscita di strada, prima cappottando e poi prendendo fuoco. Il calciatore è rimasto illeso, riuscendo a uscire dall’abitacolo prima che si incendiasse. L’incidente, che non ha visto coinvolti altri mezzi, è accaduto attorno alle 3, in viale Venezia, a Udine. Immediato l’invio, da parte della Sores Fvg, di una automedica e di un’ambulanza. Vista la dinamica importante, il centrocampista – è il giocatore più utilizzato da Sottil nelle prime nove gare di campionato – è stato trasportato comunque in pronto soccorso per accertamenti”.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli abitanti della zona, che si sono subito dati da fare appena hanno visto l’accaduto. Anche dall’auto di Wallace era partito l’allarme. Si tratta infatti, spiega il quotidiano, di “una macchina di ultima generazione che ha inviato l’allarme automaticamente al 112”.

“Dal Club friulano si apprende che il calciatore è stato dimesso e sarà a disposizione del tecnico già dalle prossime ore”.