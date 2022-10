Tifosi georgiani al Maradona, Kvaratskhelia regala loro la maglia (VIDEO)

Grande prestazione davanti ai suoi tifosi che hanno occupato una porzione di Curva A inferiore. È un extraterrestre non un extracomunitario

Tifosi georgiani al Maradona. Kvaratskhelia grande protagonista di Napoli-Sassuolo e di questo inizio di stagione. Oggi ha segnato un gol delizioso, e servito sue assist a Osimhen. E meno male che non passa la palla, è già a sette assist. E sei gol. Oggi per lui al Maradona tanti tifosi georgiani. E a fine partita Kvara è andato nello spicchio sotto la Curva A a regalare la sua maglia.

#kvaratskhelia prima fa due assist e un gol, poi regala la maglia a chi è venuto a #Napoli solo per vedere lui 🇬🇪 👏#NapoliSassuolo pic.twitter.com/60tA85mUCe — Giuseppe Annarumma (@PeppeAnnarumma) October 29, 2022

Come abbiamo scritto oggi di Kvaratskhelia sul Napolista:

Il Napoli è una macchina da guerra, non diciamo gioiosa altrimenti porta male. Ma, non ce ne vorrà Spalletti, la vita è più semplice se Kvaratskhelia gioca con te. È un calciatore semplicemente di un altro pianeta. Più che extracomunitario, è extraterrestre. Su Dazn oggi hanno ancora nominato Insigne, ci hanno inteneriti. Sembrava che nominassero un calciatore di un’epoca lontana, che giocava con Sivori e Altafini. Non infieriamo, ci pensa la realtà a farlo per noi.

Il Napoli ha segnato tre gol nel primo tempo: due assist di Kvara e un gol di Kvara. Con tanti saluti alla Gazzetta che ieri ha scritto che il suo valore è di 40-45 milioni. Forse per intendevano per arto e comprendiamo anche gli arti superiori ovviamente. Poi, vogliamo alimentare il giochino se passa, non passa, quando passa? Fate pure, è gratis.