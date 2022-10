Sold out al Maradona per Napoli-Bologna 

Per Napoli-Bologna lo stadio Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito. Era nell’aria, ora è una certezza. Il Corriere dello Sport scrive:

“Cinquantamila spettatori o giù di lì. Restano appena gli ultimi biglietti e poi lo stadio sarà dichiarato sold-out. Tutto esaurito. Un po’ come accaduto mercoledì in Champions. La squadra, insomma, ha riconquistato il popolo azzurro. Un popolo che sogna e che non smette di partecipare a quella che è diventata una grande festa del calcio. Un rapido calcolo? Tra oggi e l’Ajax, tra la coppa e il campionato, al Maradona si parla della carica dei centomila”.

Anche mercoledì scorso, in Champions League, al Maradona c’è stato il pienone. E già due giorni fa scrivevamo che erano quasi esauriti Distinti e Curve e che i biglietti venduti ammontavano già a 43mila.

Ieri, nella conferenza stampa di vigilia, all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è stato chiesto se fosse felice di essere riuscito a riportare i tifosi allo stadio. Oltre naturalmente alla gioia per aver raggiunto un obiettivo annunciato a inizio stagione, Spalletti ha manifestato anche un po’ di preoccupazione. Ha detto:

«Forse non ho l’attitudine ad esternare la felicità. Era quello che si sognava dall’inizio dell’anno riavere lo stadio pieno e festante come l’altra sera e fa piacere perché vedi che il tuo lavoro per dare gioia ai tifosi è stato realizzato, ma finisce lì, dopo che finisce la partita, perché poi diventa un carico per doverlo rifare la volta successiva e le aspettative crescono sempre di più. Ogni volta vinci e poi devi fare sempre quella roba lì, vincere quasi sempre per dare emozioni sempre più forti. Quindi da una parte ti rende felice ma dall’altra c’è la consapevolezza che devi aggiungere sempre qualcosa in più per vederli ancora felici e festanti».