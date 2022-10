Sky: Olivera favorito su Mario Rui per l’Ajax, in attacco Lozano e Simeone

L’uruguayano era partito titolare già col Liverpool. Dovrebbe riposare Politano, Raspadori inizierà in panchina. Confermato il centrocampo

Mathias Olivera potrebbe essere preferito a Mario Rui per la partita di Champions di stasera tra Napoli e Ajax, che si giocherà ad Amsterdam nello stadio dedicato a Johan Cruijff. Lo rivela la redazione di Sky Sport. Spalletti non ha intenzione di rivoluzionare la formazione rispetto alle scelte più recenti, ma pare quasi certo che qualche cambiamento ci sarà. Oltre all’uruguayano, titolare anche nella prima partita del girone contro il Liverpool, potrebbero giocare dal primo minuto anche Hirving Lozano, in vantaggio su Matteo Politano, e Giovanni Simeone, che dovrebbe sostituire Victor Osimhen. Panchina, dunque, per Giacomo Raspadori. Confermatissimo il trio di centrocampo Anguissa-Lobotka-Zielinski, così come la coppia Rrahmani-Min jae al centro della difesa. Di Lorenzo sarà ancora una volta titolare, come annunciato dallo stesso Spalletti in conferenza stampa.

La probabile formazione del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

In senso nettamente opposto le scelte di Schrouder. Sky Sport, sul sito ufficiale, scrive che l’allenatore dell’Ajax «sembra essere intenzionato a cambiare notevolmente la sua squadra, complice il momento negativo che sta vivendo. Infatti gli olandesi nelle ultime tre partite hanno rimediato due sconfitte (Liverpool in Champions e AZ Alkmaar) e un pareggio (contro il Go Ahead Eagles). Via il 4-2-3-1, spazio al 4-3-3 con Rensch, Timber, Bassey e Blind davanti a Pasveer. A centrocampo Berghuis, Alvarez e Taylor, mentre in attacco il tridente sarà composto da Tadic, Kudus e Bergwijn».

La probabile formazione dell’Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder.