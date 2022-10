L’unica cosa di sinistra che resta all’Italia è la carezza di Mario Rui

Terno piazzato, bancolotti felici ed è talmente innaturale questa serenità cosi simile ad una gioia inattesa che c’addurmimme nuje ncopp ‘o divano e Meret tra i pali

😍Dopo una settimana di pioggia e vento l’Italia apprende che l’unica cosa di sinistra che gli resta è la carezza di Mario Rui sul ciuffo nero del colosso d’ebano…”Che asciugava il mare. Che voleva vivere, volare. Che toglieva il fiato…” Sabato Pomeriggio

☺️ Uomo contro uomo, lucchetti in mano da attaccare alle gambe ma Jack ha la chiave e spalanca il corridoio per far correre cinquanta metri Zambo e, come nelle peggiore partite online di Fifa, entrare in porta col pallone. 6-12 Z-ambo sulla ruota di Napoli

😮Palla incollata, testa alta, gambe rapide. Fino a quel momento innocua come una qualunque strada in periferia di Napoli prima di una forte pioggia poi appare, dal nulla contrae il respiro e disegna nuvole danzanti. Kvara è l’uovo che regge il Castello…

🤨 Terno piazzato, bancolotti felici ed è talmente innaturale questa serenità cosi simile ad una gioia inattesa che c’addurmimme nuje ncopp ‘o divano e Meret tra i pali… Le ansie sono di chi se le crea, e noi siamo Ansiodipendenti.

😎 Se tutti siete d’accordo direi di fare una petizione per far sostituire Google Maps con LoboMaps. Quando qualcuno immagina una strada lui l’ha già vista, percorsa ed individuata.

Kim I di Korea è il nostro Bob Denver, sembrava un cartone animato è il sentiero degli Dei, il sollievo dopo una premessa horror E’ la vista che arriva all’orizzonte ed oltre…

👏 Sembrava una partita di pallacanestro. Uno contro uno a tutto campo. La tecnica e la capacità di lettura hanno fatto la differenza. Siamo primi non a caso. L’autunno è appena cominciato ma se ricordiamo le filippiche estive possiamo costruire le lavagne per dare modo a qualcuno di nascondersi dietro. Da qui alla fine.

Forza Napoli

Sempre e Comunque