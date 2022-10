Simeone: «Papà dice che con la Champions tutti i giocatori sono più belli, ha ragione»

«Papà? Non lo sapevo. Allora è una cosa di famiglia».

Una serata importante, per il Napoli, dovrete prendervi la qualificazione contro il Liverpool, ma ci arrivate in forma.

«Non dimentichiamo che abbiamo prima un’altra partita di campionato da affrontare, che è molto importante. Sono sicuro che questi pochi giorni di recupero li utilizzeremo per affrontare come si deve la partita, perché abbiamo un campionato davanti».

Cosa ti aveva detto Spalletti? E come ti sei trovato con Raspadori?

«Spalletti mi ha dato libertà di essere quello che sono. Con Raspadori? Lui è un grandissimo giocatore, per uno che attacca tanto la profondità è sempre un vantaggio, sia per dare spazio a lui che per quello che crea per me, avere un giocatore come lui aiuta, è più bello».

Sei stato fuori quattro partite, ora avrai la pazienza di aspettarne altre quattro prima di tornare in campo?

«Come sempre, come ho detto dall’inizio, sarò sempre a disposizione per quando il mister mi vorrà, ogni minuto che mi darà lo sfrutterò».

Papà con l’Atletico è fuori dalla Champions. Simeone:

«Peccato, l’ho visto ora. Era bello vedere l’Atletico lì, ora l’importante è che stiamo bene noi. Sicuramente sarà contento lui per quello che abbiamo fatto».