Serie A, anticipi e posticipi: Napoli-Juventus il 13 gennaio, Napoli-Roma il 29 (alle 20.45)

Le date delle partite del Napoli fino alla 21esima giornata. Samp-Napoli l’8 gennaio alle 18, Salernitana-Napoli il 21 gennaio alle 20.45, Spezia-Napoli il 5 febbraio alle 12.30

La Lega Serie A ha reso noto anticipi e posticipi oltre alla programmazione televisiva delle gare di campionato che andranno dalla diciassettesima alla ventunesima giornata.

La diciassettesima giornata prenderà il via sabato 7 gennaio con Fiorentina-Sassuolo alle 15.00, Juventus-Udinese alle 18.00 e Monza-Inter alle 20.45. Domenica alle 12.30 la Salernitana ospita il Torino, mentre Maurizio Sarri accoglierà con la sua Lazio l’Empoli, alle 15.00 in contemporanea a Spezia-Lecce. Alle 18.00 in programma Napoli-Sampdoria, mentre alle 20.45 ci sarà Milan-Roma. Due i posticipi di lunedì 9 gennaio Hellas Verona-Cremonese alle 18.30 e Bologna-Atalanta alle 20.45.

La diciottesima giornata si aprirà venerdì 13 gennaio, quando è in programma alle 20.45 Napoli-Juventus. Sabato in campo Cremonese-Monza alle 15.00, Lecce-Milan alle 18.00 e Inter-Hellas Verona alle 20.45. Domenica alle 12.30 la Lazio farà visita al Sassuolo, mentre alle 15.00 si giocheranno Torino-Spezia e Udinese-Bologna. Atalanta-Salernitana, alle 18.00 e Roma-Fiorentina, alle 20.45 chiuderanno la domenica di campionato ma non il turno che si concluderà lunedì sera con Empoli-Sampdoria.

Per quanto riguarda la diciannovesima di Serie A, lunedì 23 gennaio l’Inter ospiterà l’Empoli, mentre martedì 24 il Milan farà visita alla Lazio. Spicca anche la sfida tra Juventus e Atalanta di domenica 22 gennaio alle 20.45. Sabato in campo Hellas Verona-Lecce alle 15.00, Salernitana-Napoli, derby campano, alle 18.00 e Fiorentina-Torino alle 20.45. Domenica in programma Sampdoria-Udinese alle 12.30, Monza-Sassuolo alle 15.00 e Spezia-Roma alle 18.00. Lunedì alle 18.30 ci sarà Bologna-Cremonese.

La ventesima giornata comincerà di venerdì con Bologna-Spezia alle 18.30 e Lecce-Salernitana alle 20.45. Sabato in programma Empoli-Torino alle 15.00, Cremonese-Inter alle 18.00 e Atalanta-Sampdoria alle 20.45. Domenica si comincia con Milan-Sassuolo all’ora di pranzo per proseguire con Juventus-Monza alle 15.00 e Lazio-Fiorentina alle 18.00. Alle 20.45 spicca Napoli-Roma, mentre lunedì sera si giocherà Udinese-Hellas Verona.

Programmata infine anche la ventunesima giornata di Serie A, che metterà di fronte Inter e Milan nel primo week end di febbraio, domenica 5 alle 20.45. Il giorno prima in campo Cremonese e Lecce alle 15.00, poi Roma-Empoli alle 18.00 e Sassuolo-Atalanta alle 20.45. Domenica all’ora di pranzo si gioca Spezia-Napoli, alle 15.00 Torino-Udinese, alle 18.00 Fiorentina-Bologna per poi chiudere in bellezza con il derby di Milano. Due sfide lunedì, Hellas Verona-Lazio alle 18.00 e Monza-Sampdoria alle 20.45. Ultima partita del turno, Salernitana-Juventus, martedì 7 febbraio alle 20.45.

Di seguito le date che riguardano il Napoli.

Domenica 8 gennaio: Sampdoria-Napoli ore 18 (Dazn)

Venerdì 13 gennaio: Napoli-Juventus ore 20.45 (Dazn)

Sabato 21 gennaio: Salernitana-Napoli ore 18 (Dazn)

Domenica 29 gennaio: Napoli-Roma ore 20.45 (Dazn)

Domenica 5 febbraio: Spezia-Napoli ore 12.30