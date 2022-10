Sequestrati a Milano 30 chili di hashish in panetti coperti dal volto di Hakimi

Arrestato un marocchino di 31 anni. Utilizzava il volto del calciatore del Psg per nascondere la merce. Pregiudicato, è stato arrestato ed ora è a San Vittore.

Hashish nascosto in panetti coperti dal volto di Achraf Hakimi. Una trovata simpatica di un 31enne marocchino arrestato nella periferia nord di Milano. L’uomo utilizzava il volto del calciatore del Psg per nascondere la merce: 30 chili di hashish divisi in panetti. Tutto sequestrato dagli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile.

I poliziotti hanno notato un’auto parcheggiata in doppia fila con un uomo in attesa. Poco dopo è giunta una seconda auto con a bordo il marocchino ed ha scambiato un pacchetto con il primo uomo: un etto di hashish.

Gli agenti hanno così fermato il marocchino e gli hanno trovato più di 11.500 mila euro in contanti in una borsa. In un box situato a Seriate, poi, gli agenti hanno trovato oltre 30 chili di hashish con l’effige del calciatore del Psg, Hakimi.

Il marocchino, pregiudicato con precedenti per droga, è stato arrestato. Al momento si trova nel carcere di San Vittore.