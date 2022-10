Sulla Gazzetta. Complimenti a Spalletti, il suo Napoli sta dando un aiuto al calcio italiano, dove spesso trionfano presunzione, pressapochismo e bilanci in rosso

Sulla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi commenta la vittoria del Napoli sull’Ajax, in Champions League. Scrive di “una prestazione sontuosa” regalata dalla squadra di Spalletti, che ha vinto praticando un calcio totale. Il Napoli ha ribaltato lo 0-1 iniziale affidandosi solo al gioco che è l’unica cosa che conta davvero. Le altre squadre italiane dovrebbero imparare la lezione e abbandonare i vecchi concetti del catenaccio e del contropiede.

“Bisognerebbe, invece, confidare maggiormente nel nostro sapere e usare l’arma del coraggio, proprio come ha fatto il Napoli contro l’Ajax. Sotto di un gol in avvio di partita, ha ribaltato il tavolo affidandosi esclusivamente al gioco. Vogliono capirlo, gli allenatori italiani, che il gioco è l’unica cosa che veramente conta, non costa nulla, non fa andare i bilanci in rosso e non s’infortuna mai?”.

Spalletti sta dimostrando “di essere uno stratega, e non un tattico”, continua Sacchi.

Ha un’idea che lo guida, la persegue e la perfeziona partita dopo partita e la squadra lo segue con fiducia.

“Il gioco del Napoli è bello, moderno, divertente, e lo praticano giocatori che, nella maggior parte dei casi, non sono famosi, non si sentono già arrivati, hanno fame ed entusiasmo. Si tratta di un calcio collettivo, tutti sempre in movimento, tutti sempre pronti ad aiutarsi, tutti che partecipano sia alla fase difensiva sia alla fase offensiva. Questo sì che è un gioco collettivo: pressing, smarcamenti, raddoppi costanti. E, questa è la cosa da sottolineare, il gruppo sta crescendo in modo costante di giorno in giorno. Vederli giocare è davvero uno spettacolo”.

Il Napoli di Spalletti non ha limiti.

“Mi sento di dire che non vedo limiti in questa squadra. Ad Amsterdam sembravano tutti campioncini. E io, che amo l’estetica, non posso che gioire per un trionfo figlio della bellezza, del merito e di un gioco di alto livello”.

Il Napoli, continua Sacchi, sta dando un aiuto al nostro mondo calcistico dove spesso trionfa la presunzione.

“Credo che il Napoli in questo momento, e con questo comportamento in Champions League dove ha raccolto tre vittorie in tre partite sempre convincendo e sempre divertendo, stia dando un aiuto al nostro mondo calcistico nel quale spesso trionfano presunzione e, come conseguenza, pressapochismo e bilanci in rosso. Finalmente ho ammirato una squadra che ha mostrato di avere grandi motivazioni, un elevato spirito di sacrificio e conoscenze calcistiche che la pongono ai vertici in Europa. Complimenti a Spalletti, perché sta facendo un lavoro davvero eccezionale. E non ha ancora finito…”.