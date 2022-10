Il Telegraph: «Il Napoli è la squadra più entusiasmante d’Europa»

«In Champions ha il record di gol a partita (4,3), di tiri, di tiri in porta. Zielinski è il calciatore che crea più occasioni da gol e Kvara quello che calcia più in porta»

Il Telegraph e il Napoli. Il quotidiano intervista Aurelio De Laurentiis che parla di cinema e di calcio: «Ho fatto 400 film, mai un flop. Nel cinema come nel calcio. Non è fortuna, è metodo». Il quotidiano definisce il Napoli la squadra più emozionante d’Europa. Ricorda la larga vittoria per 6-1 in casa dell’Ajax. De Laurentiis dice che il suo obiettivo è il divertimento, nel cinema come nel calcio.

“Sai, il mio primo lavoro è l’intrattenimento. Produzione di film, produzione di fiction, teatro, per 55 anni, così quando ho iniziato a interessarmi di calcio, ho sempre pensato di divertire. Quando facciamo un film è necessario avere idee e una sceneggiatura, due anni di lavoro per accontentare il pubblico. Lo stesso è nello sport e nel calcio. Hai un obbligo nei confronti dello spettatore”.

I RECORD DEL NAPOLI IN CHAMPIONS

Il Telegraph ricorda che il Napoli è la squadra che segna più gol a partita in Champions: 4,3 a partita, davanti al City con 3,6 e al Bayern a 3.

È la squadra che tira di più con 23 tiri a partita, davanti al Liverpool il cui dato è 20,7. Più dietro Bayern e City.

Il Napoli è anche la squadra che indirizza più tiri nello specchio della porta avversaria: 10,7 davanti a Bayern (9,3) e Liverpool fermo a 9.

Zielinski è il giocatore che crea più occasioni da gol: 11. Secondo è Alexander-Arnold con 9.

Kvaratskhelia è il calciatore che tira di più in Champions con 16, davanti a Lewandowski con 14.