Il Daily Mail utilizza parole significative per commentare l’ennesima esclusione del portoghese, sempre più ai margini del progetto United

«I dolori del (non più) giovane Ronaldo», scriverebbe Goethe. Sì, perché Cristiano è stato oramai letteralmente abbandonato da ten Hag, il tecnico del Manchester United. L’ennesimo segnale è la scelta di farlo accomodare in panchina pure nella stra-cittadina contro il City di Guardiola, in programma alle 15 di oggi. La parola “abbandonato” è infatti quella – forse forte – utilizzata dal Daily Mail presentando le scelte di formazione dell’ex Ajax e di Pep, che invece organizza attorno a Haaland una formazione iper offensiva, senza centrocampisti di contenimento.

Verrebbe da dire che le esclusioni di Ronaldo non fanno più notizia. E tuttavia pensare di relegare un campione del genere ad un ruolo così marginale fa sempre una certa impressione. La situazione è il risultato di una decisione oramai consolidata di ten Hag, che pare aver trovato una quadra e che l’ha fatto senza Ronaldo. Ma probabilmente discende pure dalla pressione del portoghese, che in estate ha provato in tutti i modi a lasciare il Manchester United questa estate. E s’è proposto pure al Napoli che ha intavolato una trattativa con Mendes per acquistare il portoghese, inserendolo in un affare che avrebbe coinvolto anche Osimhen e che è saltato quando De Laurentiis ha rifiutato i cento milioni dei Red Devils per Victor, chiedendone centoventi.