Lo rivela l’ex direttore del Canadian Open: “Stan non aveva sentito, glielo dissero in conferenza stampa e si fiondò negli spogliatoi per aggredirlo”

L’aneddoto è famoso: al Canadian Open del 2015 Nick Kyrgios disse in campo a Stan Wawrinka: “Kokkinakis si è sbattuto la tua ragazza. Mi dispiace dirtelo, amico”. La fidanzata dello svizzero era Donna Vekic. Negli spogliatoi finì malissimo. LO racconta oggi l’ex direttore del torneo Eugene Lapierre: scoppiò una rissa.

Lapierre ha rivelato che Wawrinka in un primo momento non aveva sentito l’insulto. Ma fu informato mentre era in conferenza stampa: quel commento di Kyrgios era finito in tv. Lasciò improvvisamente la sua conferenza stampa post-partita e si catapultò nello spogliatoio per affrontare l’australiano.

“In conferenza stampa, un giornalista lo ha informato di quanto era stato detto. Wawrinka era furioso! È come se avesse perso la faccia davanti a tutti. Scese rapidamente negli spogliatoi, dove era ancora Kyrgios. Li dovettero separare faticosamente”.

In seguito, Wawrinka twittò: “Quello che è stato detto non lo direi al mio peggior nemico. Scendere così in basso non è solo inaccettabile, ma anche oltre ogni immaginazione”.

Il fratello di Kyrgios, Christos, buttò altra benzina sul fuoco in radio e sui social: “E’ fortunato che non c’ero o si sarebbe ritirato dai prossimi tornei. Ha messo le mani addosso Nick. Ho studiato legge e quella merda è un abuso. Per fortuna sua non abbiamo sporto denuncia”.

Kyrgios fu multato di 35.000 dollari dall’ATP.