Pioli: «A Leao manca la fase difensiva, oggi ha fatto un grande recupero»

Pioli a Dazn dopo Milan-Juventus 2-0.

«Partita di elevata intensità, noi grande energia, male i primi venti minuti, senza pulizia tecnica, poi le rincorse e i sacrifici fanno parte delle partite. A Leao manca l’ultimo tassello della fase difensiva, oggi ha fatto un recupero fantastico, gli manca poco ma deve ancora lavorare».

Pioli:

«Siamo stati squadra. A Londra ci siamo disuniti, intimoriti dai nostri errori e dall’abilità degli avversari. Oggi abbiamo lavorato tanto insieme, sappiamo che se lavoriamo tanto insieme abbiamo qualità per ottenere risultati positivi. Brahim Diaz aveva già giocato tra le linee, cercavamo più fisicità in mezzo e sugli esterni Leao e Diaz. Abbiamo avuto l’ampiezza necessaria per aprire la loro difesa».

«In questo momento di carenza, De Ketelaere può giocare a destra. Ma in condizioni normali secondo me rende di più dentro al campo. I calciatori intelligenti possono fare tutto. Credo che meno gli sposto le sue situazioni, meglio è».

«Nel primo tempo, grande intensità e grande energia, quindi sei forzato a commettere errori. A Londra non c’è stata aggressione sui nostri portatori di palla, almeno non tali da giustificare i nostri errori.