😍On the road beat come Jack entriamo nelle Università e spieghiamo letteratura pallonara. Chilometri di chiacchiere stese sull’asfalto. “Cominciammo a ballare. Non c’era musica, solo danze.” Danziamo, follie a cerchi Sulla strada convertendo malauguri in gioie. A1-6

😎Non tremiamo. Sotto di un goal, non cambiamo. Non c’è sfortuna, non c’è fortuna, c’è consapevolezza. A testa alta, al punto giusto. Monaci tibetani in estasi annulliamo il possibile, raggiungiamo l’incredibile.

🥰 In smoking, con il sorriso, si siede, mormora musica e apre ai canali di Amsterdam un passaggio navigabile per sogni impensabili. Il Pianista dei prati come il Kerouac dei libri, ci concilia con l’abbraccio ad occhi lucidi. Raspad’oro.

😁 Ma esattamente quanto Caressa urlava “Gasperini ha cambiato il calcio e l’Ajax lo copia” intendeva quello picchiato? Perché siamo tutti d’accordo…

🥹 Proteggimi come Zambo, rassicurami come Lobo, corri senza senso verso di me come Lozano, sorridi come Kim e il nostro amore supererà le correnti gravitazionali. Lo spazio e la luce per non farti invecchiare… La Cura

😲 l Rijksmuseum si è trasferito alla Cruijff Arena e ad un tratto si è materializzato il capolavoro di Jan Vermeer: “Donna in azzurro che legge una lettera” era la città di Napoli che scrive alla storia del calcio per annunciarle il suo ingresso.

👊 Primi in Champions, primi in campionato, primi in classifica. Gli psicologi di Napoli e provincia, prima in pensione i casellanti, primi sotto ai divani gli opinionisti da braciate, primi oggi a vedere il Napoli battere una squadra in Champions SEI A UNO in trasferta.

SEI LA STORIA

Forza Napoli

Sempre e Comunque