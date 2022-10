Napoli-Rangers, formazioni / Spalletti rilancia Raspadori e Simeone

Le scelte del tecnico per Napoli-Rangers: confermato Lobotka, non riposa neanche Kim. Anguissa rientra ma solo per la panchina. Out Kvara

Il Napoli ha appena ufficializzato le scelte di Spalletti in vista di Napoli-Rangers, in programma alle 21 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il tecnico di Certaldo rilancia Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, entrambi in panchina per tutti i 90 minuti nell’ultima sfida di campionato contro la Roma all’Olimpico. Osimhen ha subito rimesso le cose in chiaro sul posto da titolare. Raspa gioca al posto di Kvaratskhelia, alla seconda panchina stagionale dopo Napoli-Lecce.

Spalletti ne cambia 6. Solo panchina per André Frank Zambo Anguissa, rientrato dopo l’elongazione muscolare che s’era procurato proprio nell’ultima gara di Champions League contro l’Ajax. Al suo posto è stato confermato Tanguy Ndombelé: a Roma il francese non ha demeritato. Non riposano Lobotka e Kim, sono ancora titolari. Rifiata invece Zielinski: c’è Elmas. Al posto di Rrahmani (il suo è un infortunio piuttosto grave, si rivedrà nel 2023) gioca Leo Ostigard e non Juan Jesus. Mario Rui titolare dopo la partita di Roma, giocata da Olivera. Staffetta Politano-Lozano: tocca al romano.

L’11 di Spalletti:

Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori.

Di seguito anche la formazione dei Rangers di van Bronckhorst, che in conferenza stampa aveva dichiarato che avrebbe cambiato qualcosa.

McGregor; Lundstram, King, Davies, Tavernier, Yilmaz, Tillman; Wright, Sands, Kent, Morelos.