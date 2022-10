Mario Rui chiamatelo Super Mario Cross

Kim è un pilastro. Contrabbandieri di opinioni da bancarella del social-torrone lo avevano bollato dall’alto dei loro Intersociale

Mario Rui e Kim

😍 È un Napoli fiabesco e alle favole credono solo i bambini e i sognatori o gli adulti che hanno dentro la fame di chi si ribella alle semplici deduzioni. C’era una volta un dubbio che si mostrò alla realtà e divenne certezza. ‘O cunto de li cunti… La magia di Basile ha la maglia azzurra.

🥰 Il terzo attaccante in ordine gerarchico segna una doppietta, quattro goal in quattro presenze in Champions. Cholito è la via orgasmica al napolismo, è il sentiero di luce che si forma di notte sull’acqua del mare con la luce della luna. E’ la sorpresa di chi ama e sa dirti anche perché. Argenti(di)Napoli

😘 Mario Rui. Da oggi, ogni volta che corre sulla fascia sinistra parte la musichetta dell’idraulico in salopette. Chiamatelo Super Mario Cross…

👀 Contrabbandieri di opinioni da bancarella del social-torrone lo avevano bollato con la spocchia di chi “Ho giocato a pallone fra'” tipo l’intersociale il giovedì dopo una marenna salsiccia e friarielli. Lui invece è un muro di gomma, un pilastro di cemento armato. Lo sguardo a mandorla sul Golfo di Napoli. KIM MIN JAE

🤭Il piede destro di Leo il Vichingo si aggiunge alle cose da inserire nella check list delle cose preziose. Poi stacca e segna da punta vera e urla, oh si che urla! E’ il quarto centrale e ti entra così… Si è una favola!

🫶Al cuore non si comanda ci si accoda e lo si segue fin dove ti guida il rumore del battito. Nessuno si ferma, tutti rincorrono tutti, tutti difendono, tutti attaccano, tutti ci guardano. Si, ci state facendo impazzire. Jack e Politano che coprono in quel modo sono da applausi.

✊Cinque su cinque. Ancora una. Con Kvara, Osi, Piotr in panchina. Ancora una. Come la Metamorfosi di Apuleio, l’asino d’oro che riesce a recuperare le sue fattezze dopo aver passato tribolazioni e disavventure. Questo Napoli non ha limiti, questo Napoli ha solo la rosa più forte di Italia. Con il terzo attaccante e il quarto centrale archiviano la Champions. VESUVIO ESULTA che agli altri brucia…

Forza Napoli

Sempre e Comunque