«Maradona o Messi?» anziché «testa o croce?». Succede in Argentina – VIDEO

Il video di Espn fa il giro del mondo. La domanda dell’arbitro Falcón Pérez per il rito della monetina nella partita tra Gimnasia e Argentinos ha lasciato di stucco i due capitani

«Maradona o Messi?» anziché «testa o croce?». Succede, ovviamente, in Argentina. Ed in particolare prima del fischio d’inizio della sfida tra Gimnasia e Argentinos Junior, valida per la Primera Division. Le due squadre sono storicamente legatissime a Diego, che ha esordito in Primera con l’Argentinos e che ha allenato il Gimnasia de la Plata fino a poco prima di morire.

La domanda di Yael Falcón Pérez, monetina alla mano, ha dunque lasciato abbastanza di stucco i due capitani, Rodrigo Rey e Miguel Torrén. Che sono stati addirittura in silenzio per qualche istante prima di rispondere. Una conversazione bizzarra, As arriva a definirla surreale.

«Maradona o Messi?»

«Che domanda!», la reazione di Rey.

«Entrambi!», quella di Torrén dell’Argentinos.

«Non puoi», gli ha risposto l’arbitro. «Forza, su! Diego o Leo?»

Il capitano dell’Argentinos non poteva che optare per Maradona: è un fatto di appartenenza. Poi il sorteggio però l’ha vinto Rey, a cui è toccato Messi. Ed è stato il Gimnasia a scegliere tra campo e palla. A fare il giro del mondo, però, è stato l’episodio, ripreso su Twitter grazie ad un video di Espn.

EL SORTEO MÁS DIFÍCIL DE LA HISTORIA: Yael Falcón Pérez preguntó… ¿MARADONA O MESSI? 📺 #ESPN pic.twitter.com/9Lo0Z7WZlL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2022